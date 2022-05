Cautari in apele Canalului Dunare-Marea Neagra. O femeie a disparut UPDATE

Salvatorii din cadrul ISU Dobrogea au fost alertati in legatura cu faptul ca o persoana a cazut in apele Canalului Dunare-Marea Neagra. UPDATE: Persoana disparuta in apa a fost gasita. Este vorba despre o femeie de aproximativ 60 de ani. Medicii efectueaza protocolul de resuscitare. Victima este transportata cu elicopterul SMURD la spital. Alarma s-a dat in dimineata zilei de duminica, 8 mai. Persoana ar fi cazut in apa in zona Salii de Sport din municipiul Medgidia. La fata locului s-au ... citeste toata stirea