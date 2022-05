Ce averi au sefii Santierului Naval 2 Mai SA Mangalia

Santierul Naval 2 Mai SA, compania de stat care detine pachetul majoritar de actiuni la Santierul Damen Mangalia, are de cateva zile o noua conducere. In functia de director general a fost adus Doru Jianu, cel care a ocupat aceeasi pozitie in mai multe randuri in cadrul Santierului Naval Militar Mangalia, controlat tot de statul roman. Pe de alta parte, presedinte al Consiliului de Administratie a fost numit galateanul Dan Constantin Dobrea, ultima oara inspector la Primaria Lehliu Gara si ... citeste toata stirea