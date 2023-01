Ce concerte rock sunt asteptate in Romania in 2023

In 2023 sunt programate mai multeconcerte ale unor trupe celebre.Show-ul"Bruce Dickinson - The Music of Jon Lord & Deep Purple"este programat pe 15 martie, la Sala Palatului. Alaturi de solistul Iron Maiden vor fi: Tanya O'Callaghan - bass, John O'Hara (Jethro Tull) - clape/hammond, Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice) - chitara, Bernhard Welz (Jon Lord, Don Airey) - tobe, alaturi de Paul Mann (Deep Purple, Jon Lord) - dirijor, plus o orchestra simfonica completa, Bucharest Film Orchestra (de ... citeste toata stirea