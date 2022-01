Ce face Teo Hira la RAEDPP ar trebui preluat de toata administratia Chitac

Teo Hira a ajuns in Consiliul Municipal la alegerile precedente, pe listele PNL. A fost numit apoi directorul RAEDPP. A sustinut, dupa cateva luni, un concurs, pe care l-a promovat. Are un mandat de 4 ani, care curge din iunie 2021.Teo Hira a inceput mai multe proiecte in calitate de director al RAEDPP. De la unele mici, dar extrem de necesare, cum ar fi reabilitarea toaletelor publice sau chiar repunerea lor in functiune, la schimbarea la fata a unor zone din oras.Unul dintre proiectele ... citeste toata stirea