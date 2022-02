Ce Infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politistii constanteni

La data de 30 ianuarie a.c., in jurul orei 8.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe DN39, in localitatea Eforie Nord, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange.La data de 30 ianuarie a.c., in ... citeste toata stirea