La data de 19 mai, in jurul orei 03.40, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au efectuat semnal regulamentar de oprire conducatorului unui autoturism care circula pe strada Eroilor din comuna Ciobanu. Barbatul aflat la volan nu s-a conformat, continuandu-si deplasarea.Politistii au pornit in urmarirea acestuia, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, pana pe strada Primaverii, unde l-au interceptat.La volanul autoturismului a fost identificat un barbat, de 35 de ani.In ... citeste toata stirea