La data de 5 iunie, in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la intersectia dintre strazile Plantelor si Vadului, s-a produs un accident rutier (tamponare).Politistii deplasati la fata locului au constatat ca impactul s-a produs intre doua autoturisme, conduse de un barbat, respectiv o femeie.Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul, in cazul barbatului, fiind 1,47 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea