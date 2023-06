La data de 13 iunie a.c, in jurul orei 17.36, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta - Biroul Rutier au identificat o femeie, de 29 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, pentru perioada in curs.---------La data de 13 iunie a.c, in jurul orei 19.15, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Medgidia au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism ... citeste toata stirea