La data de 16 noiembrie, in jurul orei 13.50, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Nucilor din comuna Cobadin, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat.Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei in sange.In urma verificarilor ... citeste toata stirea