La data de 2 decembrie, in jurul orei 04.05, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe D.N. 39, in statiunea Eforie, s-a produs un accident rutier (tamponare).Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 34 de ani, ar fi condus un autoturism si ar fi acrosat mai multe indicatoare rutiere.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat.Ulterior, a fost condus la spital, ... citeste toata stirea