Ce infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politistii constanteni

La data de 7 aprilie, in jurul orei 12.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia au identificat un barbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe D.C. 28, in satul Izvoru Mare, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,04 mg/l alcool pur in aerul expirat.Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicala, pentru prelevarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei in ... citește toată știrea