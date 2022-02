Ce lucrari majore va derula RAJA SA in Constanta pana la inceperea sezonului estival

In vederea pregatirii sezonului estival, Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, conducerea RAJA SA, Confort Urban si Politia Locala, au activat Comandamentul de lucru pentru pregatirea sezonului estival,punand accent pe verificarea graficului de lucrari si identificarea celor mai bune solutii in vederea limitarii efectelor nedorite ce produc in special perturbari si blocaje in trafic.Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata la nivelul Municipiului Constanta a ... citeste toata stirea