Ce masuri se vor lua pentru cresterea ritmului de recenzare in Judetul Constanta

Intrucat ritmul de recenzare la RPL2021 in anumite localitati este scazut si se impun masuri pentru cresterea acestuia, Comisia Centrala pentru Recensamantul populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 CCRPL2021 a aprobat prin Hotararea nr. 11 din 04 iulie 2022 infiintarea unor puncte fixe pentru efectuarea recenzarii fara deplasarea la domiciliul persoanei recenzate. La nivelul judetului Constanta s-au infiintat astfel de centre in Municipiul Constanta si alte 16 localitati. ... citeste toata stirea