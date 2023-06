In acest weekend, pe langa asigurarea celorlalte misiuni specifice, jandarmii din cadrul Inspectoratului de jandarmi Judetean Constanta vor fi prezenti la o serie de manifestari cultural artistice si sportive, pentru a se asigura ca toti cei prezenti sunt in siguranta.In zilele de 15 - 17.06.2023 Asociatia Club de Box Litoral Mangalia organizeaza, pe platoul din fata Casei de Cultura din municipiul Mangalia, meciurile de box din cadrul competitiei de juniori "Cupa Litoral Mangalia";Tot in ... citeste toata stirea