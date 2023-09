In perioada 29 septembrie - 1 octombrie, jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica la manifestarile cultural-artistice si sportive care vor avea loc in judetul Constanta in aceasta perioada.Jandarmii vorfi prezenti la urmatoarele manifestari publice:- "Festivalul Marea Neagra cu Marama si Dunarea cu Naframa" - eveniment cultural artistic derulat in Piata Republicii din municipiul Mangalia;- "Festivalul Rodul Pamantului - Ziua Recoltei" - organizat in localitatea Cumpana; ... citeste toata stirea