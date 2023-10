In perioada 20 - 22 octombrie, jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica la evenimentele sportive si cultural-artistice care au loc in judetul Constanta in acest weekend.Jandarmii constanteni vor fi prezenti la urmatoarele manifestari desfasurate in spatiul public:- partida de handbal masculin C.S.M. Constanta - C.S.M. UNIVERSITATEA Cluj, derulata vineri, 20.10.2023, in Sala Sporturilor "Simona Amanar" din municipiul Constanta;- Meciul de handbal masculin C.S. Medgidia ... citeste toata stirea