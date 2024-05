Ce misiuni vor avea in acest weekend jandarmii constanteni

In perioada 10 - 12 mai, jandarmii constanteni asigura masurile de ordine publica pentru o serie de evenimente sportive, cultural-artistice, comemorative si religioase care au loc in judetul Constanta.- Procesiunea religioasa realizata cu prilejul sarbatoririi "Izvorului Tamaduirii" la Manastirea Crucea din localitatea Crucea;- Ceremonia militara si religioasa organizata cu ocazia comemorarii "Zilei Independentei Romaniei";- "Parada Steagurilor - Escape to Vama Veche" si "Colour Battle", ... citește toată știrea