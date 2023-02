Ce misiuni vor avea in weekend jandarmii constanteni

In acest weekend, in municipiul Constanta, evenimentele sportive principale sunt legate de baschet. Jandarmii constanteni vor asigura masurile de ordine publica pentru meciurile si antrenamentele care se vor desfasura in cadrul "Cupei Romaniei la baschet masculin - Final 8", derulate la Sala Sporturilor "Simona Amanar" din Constanta.In cadrul acestui eveniment vor avea loc sambata, intre orele 11.45 - 22.00, urmatoarele 4 meciuri: U-BT Cluj - S.C.M. OHMA Timisoara; C.S.O. Voluntari - C.S.M. ... citeste toata stirea