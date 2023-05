Vara se apropie si odata cu incalzirea vremii se inmultesc si manifestarile cultural artistice, sportive si religioase desfasurate in aer liber in judetul Constanta. Astfel, in acest weekend, pe langa asigurarea misiunilor specifice, jandarmii din cadrul Inspectoratului de jandarmi Judetean Constanta vor fi prezenti la o serie de astfel de evenimente, pentru a se asigura ca toti cei prezenti sunt in siguranta.Primaria municipiului Constanta va organiza, in Piata Ovidiu, evenimentul "Zilele ... citeste toata stirea