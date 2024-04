Ce opreste apa in mai multe zone din Constanta, marti 16 aprilie

Echipele RAJA executa lucrari de sectorizare si montare a unor debitmetre la nivelul retelelor stradale, in cadrul contractului - "Realizare camine si instalatie mecano hidraulica pentru modernizare si sectorizare pe retelele de distributie apa si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, din municipiul Constanta".Ca urmare, se va sista furnizarea apei potabile, marti - 16 aprilie 2024, in intervalul orar 08.30 - 16.00, in urmatoarele ... citește toată știrea