Ce orase din Romania au cel mai crescut nivel de fericire in randul tinerilor

Cu ocazia Zilei Tineretului, Consiliul Tineretului din Romania, Grupul PONT, Federatia Tinerilor din Cluj si Banca Comerciala Romana, in calitate de membri ai Guvernantei Programului "Capitala Tineretului din Romania", prezinta studiul "Tineri dupa pandemie: Orase Fericite" si analiza "Tineri Acasa".Acestea pun in lumina efectele pandemiei asupra nivelului de satisfactie a tinerilor in orase, asteptarile pe care acestia le au cu privire la orasele in care traiesc si provocarile referitoare la ... citeste toata stirea