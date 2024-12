Ce program de sarbatori vor avea autobuzele CT BUS in Constanta

In perioada sarbatorilor de iarna, CT BUS Constanta anunta un program special. Acesta include modificari ale orarelor obisnuite, precum si servicii extinse in noaptea de Revelion, pentru a asigura ca toti cetatenii pot participa la evenimentele organizate in oras si se pot intoarce in siguranta acasa.Programul detaliat CT BUS in Constanta25 - 29 decembrie 2024: Toate liniile de autobuz CT BUS vor opera conform programului de weekend.31 decembrie 2024: Programul de transport va fi ... citește toată știrea