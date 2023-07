Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, disconfortul termic va fi in crestere in regiunile sudice si estice, fiind canicula, marti (4 iulie) pe arii restranse in Lunca Dunarii si in Baragan, iar miercuri si joi (5 si 6 iulie) in cea mai mare parte a Munteniei, vestul Dobrogei si in jumatatea de sud a Moldovei, zone unde temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 si 36 de grade, motiv pentru care ... citeste toata stirea