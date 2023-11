Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto sa-si planifice cu mare atentie deplasarile in minivacanta de 1 Decembrie, sa se informeze despre conditiile meteorologice si sa-si echipeze corespunzator autovehiculele pentru circulatie in conditii de iarna.Masuri de protectie pentru reducerea riscului rutier:- inainte de a porni in calatorie, interesati-va despre situatia traficului si a conditiilor meteo de pe traseul pe care urmeaza sa-l ... citeste toata stirea