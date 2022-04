Ce sanctiuni a aplicat Politia Locala, dupa ample verificari la Constanta

Politistii locali au desfasurat saptamana trecuta o actiune tematica pe strada Semanatorului pentru a verifica respectarea evidentei locative in imobilele detinute si a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice si a curateniei.Cu aceasta ocazie, au fost verificate 27 de spatii locative si au fost legitimate 97 de persoane, fiind aplicate 45 de sanctiuni in valoare de 2.720 lei.Cele mai multe nereguli constatate de politistii locali au vizat neinscrierea in cartea de ... citeste toata stirea