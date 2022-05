Ce se intampla cu delfinii si leii de mare adusi din Harkov la Constanta. "Au stat baricadati, iar antrenorii erau cu ei in apa" VIDEO

Delfinariul din Constanta este gazda a patru delfini si trei lei de mare refugiati din Harkov. Acestia au ajuns in Romania dupa ce au stat o perioada si in Odessa, la numai 150 de metri de o zona in care se tragea. Patru delfini (Veterok, Marucya, Maya si Kiki) si trei lei de mare (Mary, Zosya si Alex) de la Delfinariul din Harkov (Ucraina) au fost adusi la Delfinariul din Constanta in urma cu doua saptamani. Solicitarea ucrainenilor a fost facuta inca de la inceperea razboiului, dar partea ... citeste toata stirea