Ce se intampla in baza militara NATO de la Mihail Kogalniceanu. "Din exterior, asa se vede"

Peste 1.000 de soldati americani au sosit recent in baza militara de la Mihail Kogalniceanu, urmand ca acestia sa desfasoare exercitii impreuna cu militari romani. Reporterii "Adevarul" au discutat cu primarul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, pe teritoriul careia se afla Baza 57 Aeriana, o baza militara NATO in care recent au venit 1.000 de soldati americani."Nu este nicio agitatie, de niciun fel, nici in comuna, nici in baza militara. Cel putin, nu se simte. De aici, din ... citeste toata stirea