Ce spun politistii despre cazul copilului agresat de tatal sau

Duminica, 18 septembrie, un parinte a fost filmat in timp ce-si brusca copilul in scara blocului. In imaginile surprise de camerele de supraveghere se observa cum un barbat se chinuie sa stapaneasca un copil care, probabil, refuza sa intre in casa. Potrivit oamenilor legii, mama copilului, de 36 de ani, a reclamat faptul ca, la data de 18 septembrie a.c., i-ar fi solicitat unei persoane sa-l duca pe minor la tatal acestuia, iar intrucat copilul nu ar fi vrut sa ramana, barbatul in cauza, ... citeste toata stirea