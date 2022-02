Ce spune ministrul Finantelor despre posibilitatea legalizarii prostitutiei in Romania

Nu se ia in calcul legalizarea prostitutiei, sustine ministrul Adrian Caciu. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Antena 3, ministrul Finantelor a declarat ca o astfel de activitate nu va fi legalizata."Pentru problemele altora trebuie sa taxam? In momentul in care consider ca unele fenomene sunt nesanatoase pentru societate, daca vrei sa legalizezi, atunci nu faci decat sa imbolnavesti societatea. In prima faza, nu. Haideti sa vedem care sunt argumentele. Ai un fenomen toxic pe care vrei ... citeste toata stirea