Ce spune primarul Chitac despre sejurul de lux al viceprimarului Rusu in America

Ionut Rusu a efectuat o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, platita din bani publici. Viceprimarul Constantei, PNL, s-a cazat in hoteluri de 5 si 4 stele, in Washington si Fort Lauderdale, in hoteluri din lanturile Marriot si Hilton. (Detalii AICI).Am incercat sa aflam cine a aprobat aceste cheltuieli, dar si care este parerea primarului Constantei in legatura cu aceasta cheltuiala din bugetul Constantei.Am adresat intrebari oficiale.Raspunsurile: nu am primit niciun raspuns. ... citeste toata stirea