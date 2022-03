Ce trebuie sa faceti daca vreti sa vindeti in pietele RAEDPP Constanta (si cat costa)

Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta are mese disponibile in toate pietele agroalimentare pe care le administreaza, atat pentru producatorii agricoli interesati, cat si pentru agentii economici.In anul 2021, Regia a micsorat preturile pentru inchirierea meselor catre producatorii locali, cu scopul de a veni in sprijinul celor care doresc sa isi comercializeze produsele obtinute in fermele si gospodariile proprii. Astfel, conform HCLM nr. 53/26.02.2021, preturile ... citeste toata stirea