Ce trupe va vizita presedintele francez Emmanuel Macron la Baza militara de la Mihail Kogalniceanu

Emmanuel Macron, presedintele Frantei, ajunge in seara zilei de marti, 14 iunie, in Romania, la Baza militara de la Mihail Kogalniceanu unde va fi intampinat de premierul Nicolae Ciuca. Franta are dislocati in Romania, in cadrul misiunii Aigle, 500 de soldati ce fac parte din Batalionul 27 Vanatori Alpini de la Annecy in Romania, Regimentul 126 Infanterie de la Brive-la-Gaillarde, Regimentul 4 Vanatori (Vanatori 4) din Gap si Regimentul 93 Munte. Primii soldati francezi au ajuns la Mihail ... citeste toata stirea