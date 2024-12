Ce zile libere vor fi in 2025

In anul 2025, angajatii vor beneficia de 17 zile libere oferite de Stat.Zilele de 1, 2, 6 si 7 ianuarie sunt zile libere prevazute de Codul Muncii. Astfel, se va face punte intre zilele de 1 si 2 ianuarie 2025 si cele de 4 si 5 ianuarie 2025, care pica in weekend. Zilele de 6 si 7 ianuarie sunt libere, astfel ca bugetarii vor incepe lucrul in 2025 abia miercuri, 8 ianuarie.Zile libere ... citește toată știrea