Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania se extinde si mai mult in 2022

BLOOD NETWORK, cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, initiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA, se extinde si mai mult in 2022. De Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, cei care doresc sa salveze vieti pot dona sange in centrele de transfuzii fixe din Bucuresti, Constanta si Galati si primesc un abonament la festivalul Neversea. Nevoia de sange pentru salvarea de vieti persista in spitalele din tara. In Romania e nevoie anual de peste 500.000 de unitati de ... citeste toata stirea