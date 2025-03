Ceata, pe autostrada A2 si pe drumuri din judetul Constanta

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineata zilei de duminica, 2 martie, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si izolat sub 50 metri, pe mai multe drumuri din judetele Arad, Bacau, Bihor, Braila, Caras-Severin, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Maramures, Prahova, Timis, Tulcea si Vaslui.In mai multe zone din tara traficul rutier se desfasora pe un carosabil umed, din cauza precipitatiilor de ... citește toată știrea