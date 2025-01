Ceferistii ameninta cu intreruperea activitatii daca nu se repun in circulatie trenurile de calatori anulate de CFR Calatori

Ceferistii solicita repunerea in circulatie, de la 1 februarie 2025, a trenurilor de calatori anulate de CFR Calatori si plata contributiei suplimentare pentru conditii de munca speciale, in caz contrar fiind hotarati sa opreasca activitatea, a anuntat, sambata, Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania.Potrivit sursei citate, ceferistii, la mitingul de protest din 24 ianuarie 2025 organizat de FSTFR, SCMD si ROMIL, au tras un semnal de alarma in legatura cu Ordonanta ... citește toată știrea