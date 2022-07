Cel mai cunoscut politist din Romania, Marian Godina, a devenit tata!

Sotia lui, Georgiana, des intalnita pe contul sau de Facebook, a nascut o fetita sanatoase, iar mandrul tatic s-a fotografiat alaturi de mezina familiei. Mai mult, Marian Godina a decis sa dezvaluie si numele micutei si pare-se ca sotii au ales, in ciuda trendurilor din ziua de astazi, un nume traditional, de sfant: Maria."Fetita noastra, Maria", a scris Marian Godina, in dreptul unei imagini surprinse in maternitate, in care isi tine copilul in brate. Fericitul tatic are un zambet larg, semn ... citeste toata stirea