Cel mai mare mall din Mariupol, Port City, a fost jefuit si devastat de localnici, in timp ce orasul este sub asediul fortelor armate ale Rusiei, care lanseaza atacuri cu rachete.Pe imagini se poate observa cum oamenii se afla inca in mall si continua sa fure din magazine, in timp ce pe jos sunt imprastiate ambalaje, iar usile unor magazine sunt rupte.In timp ce unii reusesc sa umple pungi ... citeste toata stirea