Cele sapte reguli pe care turistii de pe litoral trebuie sa le respecte pentru a evita o vacanta de cosmar

Minivacanta de Rusalii se anunta destul de aglomerata pe litoralul romanesc. In aceste zile, peste 180 de jandarmi vor patrula in statiunile de la malul marii. Pentru un plus de siguranta, in special pentru evitarea neplacerilor in timpul minivacantei petrecute pe litoralul Marii Negre, jandarmii constanteni au o serie de recomandari pentru turisti. Zilele acestea, peste 180 de jandarmi vor patrula in statiuni, alatiru de politistii Inspectoratului Judetean de Politie Constanta. Pentru a evita ... citeste toata stirea