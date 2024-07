Celebra ordonanta privind testarea antidrog va fi modificata

Guvernul amana modificarile din Codul Rutier privind testele antidrog cel putin cateva luni, cel mai probabil pana la finalul anului. Astfel, de joi va ramane in vigoare vechea lege.Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a precizat, intr-o interventie la Digi 24, ca prim-ministrul a fost de acord cu modificarea ordonantei pentru testarea antidrog in trafic. Astfel, cel mai probabil, aceasta va include un mecanism prin care soferii sa-si primeasca permisul inapoi ... citește toată știrea