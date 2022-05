Cei care doresc sa se imunizeze impotriva COVID-19 se mai pot prezenta vineri, 13 mai, la centrul amenajat in cadrul Pavilionului Expozitional din Constanta, in intervalul orar 09:00-13:00.De asemenea, cei cu schema de vaccinare completa efectuata in ultimele 6 luni isi pot ridica ... citeste toata stirea