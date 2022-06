Ceremonie de trecere in rezerva a loctiitorului comandantului Brigazii 9 Mecanizata "MARASESTI"

Ziua de 3 iunie va ramane in memoria colonelului de la Brigada Mecanizata 9 Marasesti, Alexandru Jugaru, drept ultima ca militar activ in cadrul Armatei Romaniei.Dupa o cariera militara de peste trei decenii, presarata si cu alte repere importante precum juramantul fata de tara, avansarea la primul grad de ofiter sau prima functie de comanda, a ajuns si la acest moment - trecerea in rezerva."Dupa terminarea scolii generale, fascinat fiind ca multi altii de varsta lui de cariera militara, in ... citeste toata stirea