Ceremonii la Constanta, de Ziua Unirii Principatelor Romane

Ministerul Apararii Nationale, impreuna cu autoritatile locale, organizeaza, vineri, in garnizoanele din tara, ceremonii militare si religioase dedicate sarbatoririi a 166 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane.In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de vointa politica al liderilor din cele doua principate romanesti - Moldova si Esara Romaneasca - si prima ... citește toată știrea