Ceremoniile militare la Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea, cu prilejul Zilei NATO in Romania

Ziua NATO in Romania va fi marcata duminica, 3 aprilie, de catre marinarii militari romani la bordul navelor militare din porturile militare Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea, precum si in toate unitatile din Fortele Navale Romane.Incepand cu ora 09.00, se vor arbora Drapelul National al Romaniei si cel al Aliantei Nord Atlantice, in timp ce va fi intonat Imnul National al Romaniei si cel al NATO. Ceremoniile militare sunt prilejuite de implinirea a 18 ani de la aderarea tarii noastre la ... citeste toata stirea