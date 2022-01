Cernavoda si Mangalia, de la trafic de droguri, la vaccinari la chiuveta!

Cernavoda si Mangalia sunt doua dintre municipiile importante ale judetului Constanta. Si aceste doua orase, la fel ca municipiul Constanta, s-au confruntat cu infractionalitatea, furturile fiind pe primele locuri din "clasament" in cele doua localitati. Astfel, in Cernavoda, principalele infractiuni inregistrate la nivelul Politiei, in 2021, au fost furturile, lovirea sau alte violente, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. De cealalta parte, Mangalia, un ... citeste toata stirea