Cernobil, tragedia radioactiva: "Sicriul era mic, ca pentru o papusa mare"

Pentru lumea intreaga, Cernobil inseamna apocalipsa, insa pentru cei care au trait acolo a fost totul. Cand au parasit orasul au lasat in urma case, locuri de munca si amintiri, ducand pe talpi otrava radioactiva si lacrimi pe obraji. Pripiat, 1986. Un oras intim, curat, ridicat de la zero, scaldat de apele maronii ale unui rau. Orasul energeticienilor atomisti a devenit, peste noapte, un Pompei, unde timpul s-a oprit in noaptea de 25 spre 26 aprilie 1986. Pe 25 aprilie 1986, la CNE Cernobil, ... citeste toata stirea