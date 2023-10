Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat intr-un autoturism in care se aflau mai multe persoane, un cetatean roman pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare de catre autoritatile romane.In data de 08.10.2023, politistii de frontiera din cadrul Gupului de Nave Constanta, in poarta de acces nr. 9 a Portului Constanta, au efectuat controlul asupra unui autoturism in ... citeste toata stirea