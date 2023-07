CFR Calatori informeaza ca in cursul noptii 26/27 iulie 2023, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in zonele Gheorgheni - Izvorul Muresului , s-au produs deranjamente la infrastructura feroviara (lipsa de tensiune in linia de contact / caderi copaci) ce au condus la intreruperea temporara a circulatiei, survenind intarzieri cuprinse intre 30 si peste 360 minute in circulatia trenurilor CFR Calatori, astfel:IRN 12406, Brasov - Valea lui Mihai - 281 minute.IRN 1941, Satu Mare - ... citeste toata stirea