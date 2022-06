Chiritoiu: Plafonarea pretului carburantilor este o masura proasta, care ne-ar intoarce in comunism

Plafonarea pretului la carburanti este o masura proasta care ne-ar duce inapoi in comunism, cand stateam la cozi in benzinarii din lipsa produselor, a declarat, miercuri, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Bogdan ChiritoiuToate tarile din Uniunea Europeana se confrunta cu cresterea preturilor la carburanti, insa nu exista suspiciuni ca operatorii din sector profita de criza din piata si scumpesc nejustificat, a aratat Chiritoiu, scrie Agerpres.El a participat, marti, la ... citeste toata stirea