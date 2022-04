Cimitirul fara autorizatie sanitara unde primaria ingroapa oameni. "Sa nu ramanem cu decedatii pe masa"

Primaria comunei Cumpana, localitate aflata la cativa kilometri de Constanta, a infiintat in 2020 un cimitir ortodox fara autorizatie sanitara de la Directia de Sanatate Publica (DSP). Intre timp, in urma unui proces intre cele doua institutii, judecatorii au dat dreptate DSP. Cu toate acestea, zilele trecute, doua persoane au fost inmormantate acolo. Printr-o hotarare a Consiliului Local Cumpana, data in iulie 2013, s-a decis ca pe strada Zootehniei, pe o suprafata de doua hectare de teren, sa ... citeste toata stirea